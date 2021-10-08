Відчуваю повагу: скандальний Кива пояснив, чому вирішив вітати Путіна з днем народження

Одіозний народний депутат від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива пояснив, чому привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження. Намагаючись вкотре вислужитися перед кремлівським диктатором, він акцентував, що українським політикам "є чому в нього повчитися".

Скандальний представник ОПЗЖ сказав, що у Путіна можна навчитися як керувати країною, як виводити її з кризи та як "змусити світ поважати свою державу". Водночас він переконаний, що "Україна втратила Крим внаслідок своєї бездіяльності й здачі внутрішньодержавних інтересів".

До теми Привітав із днем народження: Кива вирішив вкотре вислужитися перед Путіним

"Я привітав насамперед чоловіка, у якого є позиція і який вміло її відстоює в інтересах свого народу і своєї держави", – наголосив Кива.

Кива: "Крим – проблема України"

Проросійський нардеп зауважив, що українці не повинні шукати винних довкола, а розв'язувати проблеми в собі. Мовляв, анексований Крим – це проблема лише України, яка його "здала", а не країни-агресорки, яка його відібрала й аж ніяк не очільника цієї країни.

Не обійшлося й без чергової порції люб'язностей до російського диктатора. "Я відчуваю до людини (Путіна – 24 канал), навіть якщо він ворог, повагу. За його стійкість, дії, результативність", – заявив Кива.

Компроміс з Росією

Одіозний народний обранець від проросійської партії ОПЗЖ озвучив мрії, що навіть якщо Росія перебуває зараз в статусі ворога до України, уже завтра може стати стратегічним та економічним партнером. Він вважає, що якщо Україна візьме курс на зближення, то економічна ситуація почне змінюватися.

Кива підтримав своє амплуа скандального політика та зазначив, що з окупантами потрібно знайти компроміс. Навіть якщо для цього українцям потрібно пригнічувати свою гордість.

Ілля Кива неодноразово ставав героєм різноманітних жартів і мемів. Окрім цього, у нього виявили діагноз " психопатизація особистості ".

Не обійшлося з без проросійської пропаганди: у відповідь на запитання про відповідальність Путіна перед Україною та світовою спільнотою за війну на Донбасі й тисячі загиблих людей, прихвостень ОПЗЖ підкреслив, що у такий спосіб "ми ведемо внутрішню політику". Він також відмовився звинувачувати главу Кремля до моменту, поки не буде відповідного рішення суду.

Повне пояснення Іллі Киви щодо привітання Путіна: відео "НВ"

Скандали з Кивою: що відомо