Прив'язка до слова "Росія" викликає негатив і у етнічних росіян України, – директор Рейтингу

Українці, згідно з останніми опитуваннями, дуже негативно ставляться до росіян. Також зріс показник довіри до влади та бажання позбутись від усього російського.

Про це розповів Олексій Антипович, директор соціологічної групи "Рейтинг". Він також додав, що кількість українців, які виступають за заборону УПЦ МП сягає рекордних показників.

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Зараз прив'язка до слова "москва" чи "росія" викликає негатив у росіян в Україні, це ми не говоримо про російськомовних, а саме про етнічних росіян на території України,

– розповідає очільник соціологічної групи.

Він також додає, що абсолютна більшість українців визнає українську єдиною державною, з цим проблем жодних немає.

"Путін своїми діями підняв цей показник майже на 100% і українізація пройшла успішно," – підкреслив Олексій Антипович.

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