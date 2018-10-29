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      Пріянка Чопра відзначила дівич-вечір в бутіку Tiffany & Co: фото

      1304 Читать новость на русском
      Пріянка Чопра
      Пріянка Чопра / Instagram / @ hypemy

      Індійська модель Пріянка Чопра нещодавно стала нареченою популярного виконавця Ніка Джонаса. Напередодні весілля, яке відбудеться в листопаді, зірка вирішила влаштувати дівич-вечір для найближчих подруг в Нью-Йорку.

      Бутік Tiffany & Co став для щасливої Пріянки Чопри особливим місцем, адже після двох місяців стосунків Нік зробив пропозицію жінці з кільцем Tiffany. Щоб відсвяткувати останні дівчачі посиденьки в якості незаміжньої, подружки прилетіли в мегаполіс аж з Індії.

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      Підготування до дівич-вечора Пріянки Чопри / Instagram-Stories

      Для вечірки наречена Пріянка Чопра одягнула сріблясту сукню з пір’ям від Marchesa і класичні лакові туфлі-човники Christian Louboutin бежевого кольору.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Hype Malaysia (@hypemy)

       

      Нагадаємо, що Нік Джонас освідчився своїй коханій Пріянці, яка старша від нього на 10 років, у липні цього року. Заручини Пріянки і Ніка відбулись в рідному місті актриси Мумбаї. Пара поєднала свої долі в одному з храмів за національними індійським традиціями.

      Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові весілля
      Джерело: 24 Канал
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