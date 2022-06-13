Прийдемо в Херсон, Маріуполь, Крим – ЗСУ звільнять всі окуповані території, – Зеленський
13 червня 2022 , 22:18Читать новость на русском
Українські захисники понад 3 місяці героїчно борються з російськими окупантами. Вони звільнять усі міста, які ворогам вдалося загарбати, й в них обов'язково замайорять українські прапори.
Про це 13 червня під час свого вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
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Варто подивитися – вечірнє звернення президента за 13 червня: відео