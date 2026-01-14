Є пастка, – аналітик оцінив, чи може Трамп силоміць захопити Гренландію
- Дональд Трамп висловив бажання приєднати Гренландію до США, проте військове захоплення стане для нього пасткою.
- Аналітик Марк Тот зазначив, що дії Трампа можуть підривати колективну безпеку, зокрема НАТО.
Вже певний час Дональд Трамп говорить про бажання приєднати Гренландію до Сполучених Штатах Америки. Існують припущення, що Вашингтон хоче її купити або ж захопити військовим шляхом.
Однак другий варіант стане справжньою пасткою для самого президента США. Таку думку 24 Каналу висловив аналітик з питань нацбезпеки та зовнішньої політики Марк Тот, зауваживши, що тут мовиться про його стратегію щодо російсько-української війни.
Чи може Трамп силоміць захопити Гренландію?
Аналітик з питань нацбезпеки та зовнішньої політики зазначив, що військове захоплення цієї країни неможливе – це не те, чим має займатись Вашингтон, враховуючи, що Гренландія належить іншому союзнику по НАТО – є автономною країною в складі Данії.
Водночас з огляду на глобальне потепління північні морські потоки стають небезпечними для США, які мають їх захищати. Однак Трамп може це перебільшувати – він схильний створювати тиск, щоб мати важелі впливу в переговорах.
Зеленський зустрічався в Парижі з десятками європейських лідерів, щоб обговорити угоду про колективну безпеку. І ось Трамп, ґрунтуючись на коментарях прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, руйнує ще одну колективну організацію, тобто НАТО, погрожуючи її території. Це пастка, яка не грає на користь Трампу,
– наголосив Тот.
Він пояснив, що президент США має усвідомити важливу річ – якщо він хоче досягти миру в Україні, потрібні гарантії безпеки. А вони можуть працювати лише у випадку колективної оборони. Відповідно, він не може виступати за оборону Європи і одночасно підривати її намаганнями залишити Гренландію суверенітету від Данії.
Цікаво! У Конгрес США внесли законопроєкт щодо анексії Гренландії – він дозволяє президентові вжити будь-яких заходів для приєднання Гренландії до США.
Трамп хоче приєднати Гренландію до США: деталі
Ще в серпні минулого року Данія викликала американського дипломата через підозри у втручанні США у внутрішні справи Гренландії. Тоді кількох американців підозрювали у проведенні "секретної операції", мета якої – змусити жителів Гренландії "до підпорядкування США".
Вже цього січня Трамп заявив, що Гренландія має ключове значення для національної безпеки США, БО "оточена російськими та китайськими кораблями", а тому має критичне значення для обороноздатності США.
Нещодавно президент США від імені НАТО закликав Данію негайно залишити Гренландію.