Є пастка, – аналітик оцінив, чи може Трамп силоміць захопити Гренландію

Вже певний час Дональд Трамп говорить про бажання приєднати Гренландію до Сполучених Штатах Америки. Існують припущення, що Вашингтон хоче її купити або ж захопити військовим шляхом.

Однак другий варіант стане справжньою пасткою для самого президента США. Таку думку 24 Каналу висловив аналітик з питань нацбезпеки та зовнішньої політики Марк Тот, зауваживши, що тут мовиться про його стратегію щодо російсько-української війни.

Чи може Трамп силоміць захопити Гренландію?

Аналітик з питань нацбезпеки та зовнішньої політики зазначив, що військове захоплення цієї країни неможливе – це не те, чим має займатись Вашингтон, враховуючи, що Гренландія належить іншому союзнику по НАТО – є автономною країною в складі Данії.

Водночас з огляду на глобальне потепління північні морські потоки стають небезпечними для США, які мають їх захищати. Однак Трамп може це перебільшувати – він схильний створювати тиск, щоб мати важелі впливу в переговорах.

Зеленський зустрічався в Парижі з десятками європейських лідерів, щоб обговорити угоду про колективну безпеку. І ось Трамп, ґрунтуючись на коментарях прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, руйнує ще одну колективну організацію, тобто НАТО, погрожуючи її території. Це пастка, яка не грає на користь Трампу,

– наголосив Тот.

Він пояснив, що президент США має усвідомити важливу річ – якщо він хоче досягти миру в Україні, потрібні гарантії безпеки. А вони можуть працювати лише у випадку колективної оборони. Відповідно, він не може виступати за оборону Європи і одночасно підривати її намаганнями залишити Гренландію суверенітету від Данії.

Цікаво! У Конгрес США внесли законопроєкт щодо анексії Гренландії – він дозволяє президентові вжити будь-яких заходів для приєднання Гренландії до США.

Трамп хоче приєднати Гренландію до США: деталі