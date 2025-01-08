"Не продається": у Данії рішуче відреагували на бажання Трампа купити Гренландію
Майбутній президент США Трамп не приховує свого бажання купити острів Гренландію, захопити Панамський канал та зробити Канаду ще один штатом. На плани політика щодо майбутнього гренландців відреагували у Данії.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеканал TV2. До слова, Гренландія до 1953 року була данською колонією і досі залишається самоврядною територією цієї країни, але з 2009 року має право на вибір незалежності і навіть декілька років тому презентувала проєкт конституції.
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Як у Данії та Панамі реагують на заяви Трампа
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія "не продається", а її майбутнє мають визначати самі мешканці острова.
Гренландія не продається. Важливо, щоб майбутнє Гренландії визначали самі гренландці, а не ще хтось,
– сказала вона.
Фредеріксен не підтримує ідеї "зміни Гренландією свого власника", а також закликала зберігати спокій щодо цього питання.
У Панамі також відреагували на заяви Трампа, який говорив про захоплення Панамського каналу військовим шляхом.
Глава МЗС Хав'єр Мартінес-Ача Васкес наголосив, що Панамський канал без будь-яких обговорень належить Панамі, передає BBC.
"Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню і є частиною нашої історії боротьби", — сказав він.
Васкес також нагадав про позицію президента Панами Хосе Рауль Муліно, який наголосив, що "кожен квадратний метр" каналу і прилеглої території належав і належатиме лише його державі.
Панамський канал – це судноплавний канал, що з'єднує Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном. Він був відкритий у 1920 році та будувався під егідою США. Штати контролювали його до 31 грудня 1999 року, після чого канал передали Панамі.