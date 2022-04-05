Приїхав з Польщі на війну: під Харковом загинув молодий військовий Василь Вінтоняк
Джерело:фейсбук Богдана Білусяка
Під Харковом у жорстоких боях загинув військовий з Івано-Франківщини Василь Вінтоняк. Хлопцеві було лише 24 роки.
Після початку війни Василь добровільно повернувся з Польщі і пішов на фронт. Про це розповів директор Манявського ліцею Богдан Білусяк. У цій школі військовий навчався.
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Яким був Василь Вінтоняк
Директор каже, що бабуся-вчителька виховала хлопця на ідеалах українського націоналізму, і він життя віддав за Україну.
Василь назавжди залишиться в пам'яті щирим, людяним, добрим, цілеспрямованим та життєрадісним хлопцем.
Зовсім ще недавно, був учнем школи, а сьогодні став – Героєм України. Спасибі тобі, наш мужній воїне!
– наголосив Білусяк.
Василь Вінтоняк / Фото зі сторінки Манявського ліцею
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