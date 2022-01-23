Прийняття нових членів до НАТО на порядку денному нема, – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що НАТО не може гарантувати Росії своє нерозширення. Однак поки що Альянс не розглядає питання вступу нових членів.

У НАТО поки не розглядають питання про вступ країн Східної Європи. Таку заяву канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив в інтерв'ю.

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Шольц розкритикував вимоги Росії

Олаф Шольц заявив, що НАТО поки не планує приймати нових членів до Альянсу. Тому, на його думку, вимога щодо нерозширення НАТО є недоречною.

Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному. До чого це вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути,

– заявив Шольц.

Останні заяви про Україну й НАТО в Німеччині

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах назвав Крим нібито "втраченим для України". Також він поставив під сумнів песпективу членства України та Грузії в НАТО, оскільки ці країни буцімто "не є суверенними" – Шенбах говорив про окуповані Росією території. Після своїх заяв віцеадмірал подав у відставку та потрапив до "Миротворця", а Україна вимагає пояснень від німецького уряду.

Прем'єр Баварії Маркус Зедер заявив, що Росія нібито не є ворогом для Європи та виступив проти членства України в НАТО – мовляв, це питання в найближчі роки "точно не буде на порядку денному".

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Нерозширення НАТО є однією з вимог ультиматуму Кремля Заходу – так званих "гарантій безпеки". З 10 по 13 січня відбувалися переговори щодо цих "гарантій", однак у Москві їх назвали безрезультатними. У США обіцяють протягом наступного тижня дати письмові відповіді на вимоги Кремля.