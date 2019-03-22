Прийом Медведчука та Бойка у Москві: СБУ допускає зв'язок із терактом

Служба безпеки України відреагувала на поїздку кума Путіна Віктора Медведчука та кандидата у президенти України від "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка у Москву. Там обіцяють у стислі терміни надати правову оцінку їхнім "економічним переговорам" з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

СБУ також вказала на можливий зв'язок цієї поїздки із попередньо викритими терористичними намірами Росії, повідомила на офіційній Facebook-сторінці.

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24 канал писав, що Медведєв прийняв Бойка та Медведчука у своїй резидентції. На зустрічі також був присутній голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Водночас, ми не виключаємо можливий опосередкований зв'язок цієї події із попередженим СБУ у Харкові терористичним актом у метрополітені,

– йдеться у повідомленні.

Російські спецслужби готували теракт у метро Харкова на станції "Індустріальна". Для організації та здійснення злочину вони завербували місцевого жителя та виплатили йому 15 тисяч доларів.

"Спецслужби Росії у будь-який спосіб намагаються відволікти увагу громадськості від викритих корупційних схем фінансування виборів у інтересах одного з кандидатів у президенти України, який влаштовував раніше та влаштовує зараз Кремль", – цитує прес-служба слова свого очільника Василя Грицака.

Він вважає, що Росія відкрито "жертвує малим", щоб змусити СБУ "переключитися на негідний об’єкт" і сприяти приведенню до влади тих, хто влаштовує президента РФ Володимира Путіна.

"Економічні переговори" прокоментували також і у "Нафтогаз". Прес-служба нагадали, що за чинним контрактом, зміненим в арбітражі, вони вже мусять продавати Україні газ за ціною на 48% дешевше, ніж та, яка вийшла б у березні за формулою у початковому контракті.

Також цікаво, що пан Медведчук говорить про поставки газу за ціною 240-260 доларів за тисячі кубометрів. Ми купували на відкритих торгах в ЄС у березні за ціною в середньому 226 доларів за тисячу кубометрів. А на квітень ціна знизилася до рівня близько 217 доалів за тисячу кубометрів,

– йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" зазначили, що "Газпром" їм боргує 2,8 мільярди доларів компенсації.

Які наслідки газових угоди 2009 року між Україною та Росією?З 1 січня 2009 року "Газпром" у повному обсязі припинив постачання газу в Україну. До цього, між Україною і Росією було анонсоване підписання Договору на газопостачання у 2009 році. Але 31 грудня 2008 року президент Ющенко наказав керівнику "Нафтогазу України" Олегу Дубині припинити переговори, не підписувати угоду з "Газпромом" та відкликав делегацію "Нафтогазу" з Москви.



Тоді Росія заявила про підняття ціни на газ – від 180 доларів за тисячу кубометрів до 235. У той же день, 31 грудня 2008 року, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв виступив з заявою, що оскільки Україна розірвала переговори, то ціна за газ сягатиме 450 доларів.



З 1 по 18 січня відбулося істотне скорочення постачання газу до країн Центральної та Східної Європи, в Україні підприємства теплокомуненерго працювали на межі можливостей. Через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГ.



18 січня 2009 в результаті п'ятигодинних переговорів прем'єр-міністри Путін і Тимошенко підписали "газові угоди", згідно з якими ціна за тисячу кубометрів палива склала 450 доларів США.