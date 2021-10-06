Прийшли з обшуками: канцлера Австрії підозрюють у корупції

В Офісі керівної австрійської партії слідчі провели обшуки. Також вони завітали і до офісу канцлера Себастьяна Курца.

Зокрема в центрі уваги – штаб-квартира політичної сили Курца у Відні. Мотивом для обшуків стала справа щодо зловживання довірою, хабарництва та корупції.

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Що відомо про обшуки

За інформацією слідства, у ЗМІ з'явились матеріали, які нібито проплатило Міністерство фінансів. Правоохоронці стверджують, що інформація у виданнях була неправдивою.

А також – була спрямована на те, аби просунути уряд Курца. Слідчі вважають, що канцлер співпрацював з відділом реклами і витратив приблизно 1,3 мільйона євро.

До кого ще є запитання у слідчих

Обшуки розпочали в середу, 6 жовтня, зранку.

У фокус уваги слідчих потрапило найближче оточення Курца:

радник Штефан Штайнер;

спеціалісту зі зв'язків із ЗМІ Геральд Фляйшманн;

його прессекретарі.

Також у списку підозрюваних – генеральний секретар міністерства фінансів Томас Шмідт, ексміністр Софі Кармасін і брати Вольфганг і Хельмут Феллнер.

Що відомо про Курца