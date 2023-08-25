Могли дізнатись багато нового: чим важлива спецоперація ГУР з російським Мі-8

Головне управління розвідки України провернуло спецоперацію "Синиця" та виманило російського пілота Мі-8 разом із вертольотом. Ця спецоперація тривала понад 6 місяців та вкрай успішна для України.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, чому подібні спецоперації важливі для нас, зауваживши, що виманити ворога з технікою та змусити його фактично здатися на території України – безумовне досягнення.

Дивіться також Сюрпризи від ГУР і СБУ скоро страшенно налякають ворога: інтерв'ю з Подоляком

Чому подібні спецоперації важливі

Такі спецоперації допомагають вочевидь дізнатися багато певної інформації, зокрема:

розташування гелікоптерів, літаків;

як командування ухвалює рішення, як проводить спецоперації;

які борти та екіпажі залучені та в якому вони стані;

який бойовий дух.

Ймовірно, з моральним рівнем у російських військах суттєві проблеми. Якби в Росії все йшло за "планом", тоді льотчик добровільно б не здався. Припустимо, пілот побачив реальні втрати, з якими стикається військова машина, тому пішов на такий крок.

Мусієнко розповів, чому спецоперація ГУР важлива для України: дивіться відео

За словами військового експерта, це демонструє, що поширюється агентурний вплив ГУР для проведення такого рівня операцій. Варто пам'ятати, що усі спецоперації стають можливими, коли є агентура та змога впливати на певні рішення й отримувати інформацію.

Це прояв того, що залучається відповідна агентура та певні заходи для того, щоб досягти таких рішень. Я вважаю, що є підстави вважати це доволі таки вдалою спецоперацією,

– підкреслив Мусієнко.

Деталі спецоперації ГУР