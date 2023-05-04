Чи призивають в Україні на строкову службу під час воєнного стану: пояснення юриста

В Україні триває дія воєнного стану. Під час цього строкова військова служба не проводиться.

Таким чином, під час воєнного стану заборонено призивати на військово-строкову службу. Про це повідомив юрист Максим Шинжирбаєв в ефірі 7 каналу, інформує 24 Канал.

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Що відомо про строкову службу під час воєнного стану

За словами юриста, під час дії воєнного стану строкова військова служба не проводиться. У цьому є проблема, оскільки чоловіків неможливо повернути додому, які вже переслужили понад встановлені для них строки.

Помічник начальника з правової роботи Одеського обласного ТЦК та СП Іван Жук зауважив, що в такий спосіб особи, які підлягають строковій службі, не підлягають призову по мобілізації.

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