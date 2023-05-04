Чи призивають в Україні на строкову службу під час воєнного стану: пояснення юриста
4 травня 2023, 10:17Читать новость на русском
В Україні триває дія воєнного стану. Під час цього строкова військова служба не проводиться.
Таким чином, під час воєнного стану заборонено призивати на військово-строкову службу. Про це повідомив юрист Максим Шинжирбаєв в ефірі 7 каналу, інформує 24 Канал.
Важливо Від штрафів до тюрми: що загрожує призовнику за ухилення від мобілізації
Що відомо про строкову службу під час воєнного стану
За словами юриста, під час дії воєнного стану строкова військова служба не проводиться. У цьому є проблема, оскільки чоловіків неможливо повернути додому, які вже переслужили понад встановлені для них строки.
Помічник начальника з правової роботи Одеського обласного ТЦК та СП Іван Жук зауважив, що в такий спосіб особи, які підлягають строковій службі, не підлягають призову по мобілізації.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Президент Володимир Зеленський 1 травня вніс у Верховну Раду законопроєкти про продовження в Україні мобілізації та воєнного стану. Рада 2 травня 2023 року проголосувала, щоб продовжити мобілізацію ще на 90 діб. Відповідно, загальна мобілізація в Україні триватиме до 18 серпня 2023 року.
- До того ж 2 травня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 днів, тобто до 18 серпня. Відтак, мобілізаційні процеси в країні триватимуть.
- Багатьох цікавить питання, чи можна чоловікам вступати у виші. Як виявилось, закон про воєнний стан теоретично може обмежувати право вступу чоловіків до вишів. Однак це доволі складний і не популярний у суспільстві крок.
- До речі, про те, що зміниться у мобілізації українських чоловіків у травні 2023 року – читайте у матеріалі 24 Каналу.