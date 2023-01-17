Рішення про танки – за новим міністром: Reuters про призначення Пісторіуса

У Німеччині готують призначення нового міністра оборони – Бориса Пісторіуса. Попередня міністерка, Крістіна Ламбрехт, звільнилася у розпал критики щодо затягування рішення про постачання танків Leopard-2 Україні.

Зазначимо, що позиція Німеччини щодо передачі танків досі невизначена. Тож новий глава Міноборони Німеччини повинен пріоритетно розв'язати це питання.

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Після офіційного призначення Пісторіус має перейти до конкретики

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, заявив, що рішення про передачу Leopard-2 Україні, стане першим і основним на порядку денному для новообраного міністра оборони. Борис Пісторіус вирішить це питання, коли його офіційно призначать на посаду.

Коли буде оголошено міністра оборони, це перше питання, яке має бути вирішено конкретно,

– заявив віцеканцлер.

Зауважимо, що Німеччина не поспішає приймати рішення щодо схвалення постачання Україні танків, адже боїться, що Росія вважатиме цей крок ескалацією. Водночас члени НАТО вважає це побоювання беззмістовним – Росія не збирається припиняти військову агресію щодо України.

До слова, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що вже 5 країн Альянсу готові передати Україні Leopard 2, проте змушені чекати рішення Німеччини. Попри це, міністр переконаний, що Україна таки отримає потрібні танки.

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Що відомо про нового міністра оборони Німеччини