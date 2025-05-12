Заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева, призначили також голів райадміністрацій Києва

Заступником начальника Київської МВА став офіцер Ігор Рева. Окрім того, уряд погодив призначення 2 голів районних адміністрацій столиці.

Про це в четвер, 12 травня, повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника міської адміністрації Тимура Ткаченка та представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Що відомо про призначення

Ткаченко призначив на посаду свого заступника Ігора Реву – "людину з успішним досвідом управління проєктами як в цивільному житті, так і в Силах оборони". Посадовець координуватиме проєкти для підрозділів, військових та їхніх сімей.

Довідка: Ігор Рева – у минулому проєктний менеджер, що добровільно мобілізувався 25 лютого 2022 року. Пройшов військове навчання у Німеччині, брав участь у контрнаступі на Запоріжжі у складі 47-ї бригади "Маґура". Керував створенням та впровадженням застосунку "Резерв+", запустив патронатну службу, яка опікується бійцями та їхніми сімʼями в одному з підрозділів ГУР.

Люди, які досягли успіху у війську, які змогли максимально використати цивільні навички для результату, – це дуже міцна опора. А справжні зміни можна зробити тільки сильними командами та пліч-о-пліч з успішними,

– зазначив начальник КМВА.

Окрім того, Кабінет Міністрів України погодив призначення:

Ковтунова Олександра Володимировича – головою Дарницької районної державної адміністрації столиці;

Володимировича – головою Дарницької районної державної адміністрації столиці; Мовенка Сергія Олександровича – головою Солом’янської районної державної адміністрації столиці.

Нагадаємо, нещодавно суд обрав запобіжний захід Володимиру Прокопіву, якого відсторонили від виконання обов'язків. Заступника голови КМДА відправили під цілодобовий домашній арешт до 20 червня, його підозрюють в організації схеми переправлення "ухилянтів" через держкордон.