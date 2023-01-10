Призначення Лапіна – це відповідь Пригожину та Кадирову, – військовий оглядач

У Росії новим командувачем сухопутних військ призначили Алєксандра Лапіна. Це стало продовженням конфлікту певних груп в оточенні Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, в колах, наближених до російського диктатора, триває запекла боротьба.

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Часом її відгомін виходять у публічну площину. Зокрема, проявом цієї боротьби стало призначення генерала Алєксандра Лапіна на посаду командувача сухопутних військ.

Призначення Лапіна – це відповідь Євгєнію Пригожину та Рамзану Кадирову, які критикували Лапіна за провал російської операції в Лимані,

– зазначив Мусієнко.

Здача Лимана – не єдиний провал російського генерала Лапіна

Військовий оглядач нагадав, що власник ПВК "Вагнера" та глава Чечні восени 2022 року фактично звинуватили Лапіна у здачі Лимана на Донеччині. Після успішного наступу на Лиман українські війська змогли просуватися далі на лінію Сватове – Кремінна.

Після хвилі критики російського генерала зняли з посади командувача угрупованням російських військ "Центр". Як зазначив Мусієнко, це не єдиний провал Лапіна.

Його також звинувачували у невдалих діях на Чернігівському напрямку. Тоді російські війська не змогли подавити дії тероборони у самому Чернігові, а також не змогли убезпечити свої лінії постачання,

– сказав військовий оглядач.

Він додав, що війська окупантів на Чернігівщині зазнали великих втрат як у живій силі, так і в техніці.

Олександр Мусієнко прокоментував призначення Лапіна: дивіться відео

Наступний крок – за Пригожиним та Кадировим

Однак зараз Алєксандра Лапіна не просто повернули на керівні посади у російській армії. Фактично він отримав підвищення.

Це відповідь міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу і начальника генштабу Валєрія Герасимова на критику. Мовляв, дивіться – ви критикуєте, а ми робимо по-своєму і будемо призначати своїх. Це їхній крок,

– сказав Мусієнко.

На думку військового оглядача, далі варто очікувати відповіді від Пригожина та інших критиків, які не залишать цю ситуацію просто так.

Ображені мобілізовані – "пролетаріат" для Пригожина

Мусієнко наголосив, що боротьба у владній верхівці Росії лише набирає обертів. Він зазначив, що власник ПВК "Вагнера" починає формувати довкола себе певні кола, до яких входять:

ображені російські військові, які думають, що зазнають утисків;

мобілізовані росіяни, які незадоволені ситуацією на фронті.

На думку військового оглядача, російські мобілізовані стають для власника ПВК "Вагнера" своєрідним ресурсом впливу.

Мобілізовані для Пригожина виконують таку ж роль, як у свій час для більшовиків виконував пролетаріат, який допомагав здійснити Жовтневий переворот у 1917 році. Для Пригожина його пролетаріат – це ображені мобілізовані,

– сказав Мусієнко.

Він додав, що чим більше будуть гинути мобілізовані, чим більше проблем у них буде з забезпеченням, зі зброєю та виплатами й чим більше вони будуть скаржитися, тим більше власник ПВК "Вагнера" гуртуватиме їх біля себе.

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