Призначено нового голову поліції Херсонської області

Новим головою поліції Херсонської області став Ігор Король. Його представили колективу глава МВС Денис Монастирський та керівники Нацполіції.

Король – полковник поліції. Раніше він працював на посаді заступника керівника головного управління поліції у Полтавській області та керівника кримінальної поліції.

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Новим керівником поліції Херсонщини став полковник Король

12 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Національної поліції Ігор Клименко представили поліцейським Херсонської області нового керівника.

Ним став полковник поліції Ігор Король. До цього призначення він обіймав посаду заступника начальника поліції в Полтавській області – керівника кримінальної поліції.

Попередній керівник поліції Херсонської області Олександр Прокудін працював на цій посаді 2,5 року. Представлення нового очільника відбулося на тлі тактико-спеціальних навчань працівників органів внутрішніх справ України у регіоні.

Завдання для Короля озвучили такі:

Посилити довіру населення до поліції та МВС та покращити систему реагування на повідомлення про злочини.

Забезпечити оперативне і якісне реагування на безпекові виклики – враховуючи, що регіон межує з тимчасово окупованим Кримом.

Ігор Король пообіцяв докласти максимум зусиль для виконання поставлених завдань та розв'язання проблем, які найбільше турбують мешканців області.

Нагадаємо:

У серпні 2021 року Іван Вигівський став новим головою Національної поліції Києва.

А 10 лютого звільнили голову поліції Харківщини через фальсифікацію справи про резонансне ДТП.

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