Мобілізація після 60 років: чи можуть призвати, і за яких умов це відбувається

Загальна мобілізація в Україні охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років. Для окремих категорій військовозобов’язаних, зокрема старше 50 років, діють нові правила, які регламентують процес призову.

Про це розповідає 24 Канал. За законодавством України, граничний вік для мобілізації становить 60 років.

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Чи мобілізують після 60 років

Більшість чоловіків після досягнення 60-річного віку не підлягають призову до лав Збройних Сил України. Проте є винятки:

Вищий офіцерський склад (генерали, адмірали) може продовжувати службу до 65 років за власним бажанням.

Чоловіки старші за 60 років можуть залишатися на військовій службі, якщо вони уклали контракт до досягнення цього віку.

Мобілізація цієї вікової категорії здійснюється лише за спеціальним наказом Генерального штабу ЗСУ. Такий підхід має на меті оптимізувати використання кадрового потенціалу:

Чоловіків віком 50 – 60 років, які мають військовий досвід або спеціальності, потрібні армії, можуть залучати до підрозділів забезпечення або державної служби спеціального транспорту.

У штурмові частини таких осіб зазвичай не призивають. Перед мобілізацією проводиться обов’язкова військово-лікарська комісія (ВЛК), яка визначає придатність до служби.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україні зростає потреба у фахівцях з дефіцитними військово-обліковими спеціальностями. Чоловіки старшого віку часто мають досвід, який можна ефективно використати у службах забезпечення або інженерних підрозділах.

Мобілізація цієї вікової категорії проходить у кілька етапів:

Оцінка придатності за станом здоров’я.

Співбесіда у територіальному центрі комплектування (ТЦК).

Призначення до підрозділів з урахуванням фізичних можливостей і досвіду.

Як впливають зміни на чоловіків передпенсійного віку

Віднедавна призов для вікової групи 50 – 60 років можливий лише за погодженням з Генеральним штабом. На кожного мобілізованого такого віку має бути виданий окремий наказ, що підтверджує його доцільність і необхідність для конкретного підрозділу.

Це нововведення забезпечує більш раціональне використання ресурсів та враховує обмеження вікових груп. Такі мобілізовані, як правило, виконують завдання, які не потребують безпосередньої участі у бойових діях, але є критично важливими для забезпечення функціонування армії.

Сьогодні в Україні триває мобілізація. Вона залежить від дії воєнного стану, який наразі продовжено до 7 лютого 2025 року. Верховна Рада переглядає його кожні 90 днів.