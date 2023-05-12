Путін вже бачить і розуміє свою поразку, – Маломуж про призов резервістів у Росії

10 травня президент Росії Владімір Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори. Це може бути спробою диктатора згуртувати країну напередодні українського контрнаступу.

Про це 24 Каналу розповів генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. За його словами, цей резерв у Кремлі сподіваються залучити після поразок на фронті та, можливо, сформувати нові частини у тилу.

Дивіться також Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення

ЗСУ знищують цілі бригади росіян

Маломуж наголосив, що указ Путіна – це більше спроба згуртувати країну. Саме тому Путін видав указ після 9 травня, наголосивши на параді про так звану "війну з Заходом", "загрозу російській державності й цінностям".

"Стратегічно – Путін програє та розуміє це. Україна знищила велику кількість живої сили противника під час активних наступальних та оборонних дій. Сьогодні знищили понад 600, а у деякі дні гине понад 1000 росіян – це цілі батальйони, бригади та армії за кілька днів", – розповів генерал.

Микола Маломуж про становище російської армії на фронті: дивитись відео

Тому Путін, за словами Маломужа, змушений набирати нове гарматне м’ясо. У нього є два способи: мобілізація та контрактна служба. Він дав завдання губернаторам в кожному регіоні створити підрозділи для війни в Україні. Губернатори це завдання провалили, а тому залишається лише насильницька мобілізація.

Хочуть призвати понад мільйон резервістів

Колишній розвідник розповів, що минулого року Росії вдалось зібрати 165 тисяч резервістів. Цього року кількість може бути більшою, через введення електронних повісток та обмежень для ухилянтів. На ці збори вони планують призвати 1 мільйон 200 тисяч росіян. Але це їм не вдасться, адже охочих буде дуже мало і немає ресурсів, щоб забезпечити їхню підготовку.

"На фронті бракує техніки й вони змушені залучати старі зразки радянської армії. На чому навчати резервістів? У них немає техніки, у резервістів немає мотивації та елементарних знань і підготовки, й найголовніше – це не можливо організувати масово", – додав Маломуж.

Путін збирає резервістів: головне