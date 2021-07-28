Про головне: Кремль пришвидшив примусову паспортизацію в ОРДЛО. Захід протистоїть Китаю
28 липня 2021 , 20:16Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Кремлю потрібно забезпечити якнайбільше виборців до 19 вересня 2021 року для виборів до Держдуми. Через це на окупованих територіях примусово видають російські паспорти. Впливати на Пекін складніше, ніж на Москву. Тому Захід вирішив перетягнути Кремль на свій бік, щоб протистояти Китаю.
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