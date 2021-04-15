Про головне: Нові санкції США проти Росії. Переговори Зеленського з Макроном та Меркель

20:08

У випуску "Про головне" за 15 квітня – США ввели нові санкції проти Росії через втручання Кремля у президентські вибори в країні. Володимир Зеленський у Франції проведе переговори з Еммануелем Макроном, до яких через відеозв'язок долучиться Ангела Меркель.