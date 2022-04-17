Про Маріуполь і санкції проти Росії: Зеленський поговорив із прем'єкою Швеції
17 квітня 2022 , 01:17Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський поговорив з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон. Зокрема мовилось про Маріуполь та санкції проти Росії.
Відповідну інформацію він написав у твітері 16 квітня. Відомо, що говорили й про оборонну підтримку України.
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Зеленський поговорив з прем'єркою Швеції
Поговорив з прем'єр-міністром Швеції та розповів про критичну ситуацію в Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій,
– мовиться у повідомленні.
Володимир Зеленський подякував їй за підтримку приєднання України до ЄС.
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