Про Маріуполь і санкції проти Росії: Зеленський поговорив із прем'єкою Швеції

17 квітня 2022 , 01:17
Читать новость на русском

Джерело:

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський поговорив з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон. Зокрема мовилось про Маріуполь та санкції проти Росії.

Відповідну інформацію він написав у твітері 16 квітня. Відомо, що говорили й про оборонну підтримку України. 

Зауважте Вдасться не тільки відновити зруйноване, а й справедливість: Зеленський звернувся до українців

Зеленський поговорив з прем'єркою Швеції

Поговорив з прем'єр-міністром Швеції та розповів про критичну ситуацію в Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій,
– мовиться у повідомленні. 

Володимир Зеленський подякував їй за підтримку приєднання України до ЄС.

Дивіться також – Зеленський дав інтерв'ю українським ЗМІ, 16 квітня 2022 року: відео

 

Автор: Діана Квасневська