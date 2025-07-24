Накопичилось багато питань до влади: в чому феномен протестів щодо закону про НАБУ та САП

НАБУ і САП у сприйнятті багатьох громадян та міжнародних партнерів виглядають як основа, з якої може постати ефективна правоохоронна система. Саме тому їхнє підпорядкування генеральному прокурору викликало відверте роздратування в суспільстві.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначив спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов. Обурення спричинив і спосіб, у який ці зміни були реалізовані: окремі представники з оточення президента вирішили проштовхнути закон, скориставшись конфліктом між СБУ та НАБУ.

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Що змусило владу зробити крок назад?

Напередодні в кількох співробітників НАБУ відбулися обшуки, двоє з них опинилися під вартою – за підозрою у державній зраді та зв’язках із втікачем-депутатом від ОПЗЖ. Цей інформаційний привід використали ті самі депутати, пов’язані з ОПЗЖ.

"Хтось переконав президента, що це пройде – і сталося те, що сталося. Будьмо об’єктивні: протести, що сколихнулися, стали великим порятунком для України. Вони продемонстрували, що українське суспільство до такого ставиться максимально нетерпимо, що українці сприймають це як зраду європейських прагнень. Відповідно, всі ті заголовки в ЗМІ про те, що "Рада ухвалила, але суспільство проти" – це нас серйозно підстрахувало від негативних наслідків", – сказав Юрій Богданов.

Він додав, що головною рушійною силою, яка змусила владу змінити думку – це позиція міжнародних партнерів України. Депутати, які голосували за нього, вважали, що жодної реакції з боку Заходу не буде – з огляду на російську загрозу та на те, що адміністрація Дональда Трампа загалом не надто зацікавлена в антикорупційній тематиці.

Це – політична помилка Зеленського

Проте ця стратегія не спрацювала. Тому тепер президенту доведеться ініціювати новий законопроєкт, який скасує ухвалені правки.

Я думаю, там точно буде щось на кшталт посилення перевірок СБУ, щоби не допускати державної зради. Припускаю, що буде певна поступка з боку НАБУ, щоб вирівняти ситуацію й дати можливість президенту "красиво" вийти з цієї історії,

– зазначив Богданов.

Він також наголосив, що депутати, які підтримали цей закон, серйозно вдарили по своїй репутації. Після голосування Богданов був переконаний, що президент накладе вето і вийде з цієї ситуації з репутаційними дивідендами.

Підписання закону стало його реальною політичною помилкою. Президенту варто було дослухатися до більш адекватних радників з власної адміністрації, які наголошували, що цей закон не варто підписувати. Якщо справді є бажання навести лад у НАБУ – робити це слід іншим, більш виваженим способом.