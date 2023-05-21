"Дуже старались": як російська пропаганда "знищила" 73 HIMARS і 5 пускових установок Patriot

21 травня 2023, 11:21
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Російське міноборони щодня звітує про кількість начебто "знищеної" техніки ЗСУ. Та такої кількості техніки, про яку окупанти подають інформацію щодня, Україні ще не передавали.

Зведення міноборони країни-агресорки в ефірі 24 Каналу висміяли ведуча Катерина Соляр та журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Окупанти звітують, що вони начебто "знищили" вже 73 HIMARS.

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"Вони старалися", – посміялася Соляр.

Як зазначив Бурлаков, станом на 2015 рік у США загалом було близько сотні таких установок.

"Росіяни за рік знищили 73. То взагалі якась "дурна штука" – нащо її передавати у війська", – відповів саркастично журналіст-міжнародник.

Окупанти звітують також про начебто "знищення" 4 БМП Bradley. Та на цьому ворог не зупиняється і вже нібито "знищує" далекобійні ракети Storm Shadow, які передала Україні Велика Британія. Так російська армія вже "знищила" начебто 8 таких ракет.

Вони знищили одну з таких ракет військовою базою в Луганську. Відправили одного зі свої полковників на перехоплення цієї ракети прям в повітря. Одну ракети збили своїм гелікоптером,
– іронічно сказав Бурлаков.

В Росії можна було купити військову техніку

Журналіст-міжнародник розказав, що близько 10 років тому в країні-агресорці в інтернеті можна було спокійно купити БТР – без озброєння, але з бронею.

"Вони досі думають що і в нас теж таке, і оце все пересилається Новою поштою", – зауважив Олексій Бурлаков.

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Нова "секретна зброя" росіян

Окупанти переконують, що вони "знищили" ЗРК Patriot.

"Виходить так, що вони, певно, однією ракетою знищили одразу 5 пускових установок і одну радіолокаційну станцію. Нібито мало бути 6 влучань одночасно", – зазначила Катерина Соляр.

Та "вразили" їх росіяни, напевно, новою російською "секретною зброєю".

Гумова ракета "Калібр". Саме запчастини для неї Сімоньян замовляла в Гонконзі. І вона просто відскочила від однієї й "вразило" одразу 6. Чому би й ні. Я думаю нова російська "секретна зброя",
– висміяв журналіст-міжнародник.

Водночас ЗРК NASAMS окупанти не дооцінюють. "Знищили" начебто один комплекс.

"Тут не зрозуміло, чому саме так. NASAMS обороняють Білий дім – справжній. То може вони такий собі "пас" роблять Білому дому, що "ми не атакуємо Білий дім, бо там стоїть NASAMS, а його ми поки що не можемо перемогти", – розповів Бурлаков.

"Знищену" зброю можна не рахувати

Натомість Соляр припустила, що в міноборони Росії просто не розібралися з наголосами й вирішили поки що не "знищувати" ці установки.

Також окупанти повідомляють, що вони "знищили" нібито 17 із 18 САУ Paladin. А танки та БМП, які начебто "вразили" росіяни, можна взагалі не рахувати.

"В усе можна повірити рівно до того місця, поки вони HIMARS запирають на третій чи четвертий поверх будівлі й там його "знищують", – зауважив журналіст-міжнародник.

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Автор: Аліна Бурцева