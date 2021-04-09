Pro новини: Неефективність локдауну. Боротьба РНБО з контрабандистами

22:28

У випуску "Pro новини" за 9 квітня – в Україні різко зростає захворюваність на COVID-19, попри введення жорсткого локдауну в різних областях. РНБО на попередньому засіданні ввела санкції проти контрабандистів, але цього замало, адже без судових вердиктів вони лише частково вирішують проблему.