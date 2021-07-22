Pro новини: Подробиці домовленостей США та Німеччини. Позов Росії до ЄСПЛ
22 липня 2021 , 23:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Pro новини" за 22 липня – опублікували подробиці домовленостей між США та Німеччиною, які фактично за спиною України вирішили її подальшу долю. Росія подала в суд на Україну до Європейського Суду з прав людини. Хоча сама ще з 2015 року не визнає його вердикти.
Також у випуску:
Кабмін восени, ймовірно, очікують зміни – одних міністрів звільнять, а інших призначать. Водночас потенційні звільнення можуть бути не такими резонансними як відставка Арсена Авакова.