Pro новини: Україна вимагає членства в НАТО. Зеленський перетворить олігархів на бізнесменів

22:28

Україна вже не просить, а вимагає взяти її в Європейський Союз і НАТО. Володимир Зеленський продовжує наполягати, що це – єдиний спосіб вберегти нашу країну від російської агресії. Президент ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха, який перетворюватиме їх на бізнесменів.