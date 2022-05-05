Про оборонне забезпечення: Зеленський поговорив із Джонсоном

Президент Володимир Зеленський 5 травня мав розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Говорили про оборонні питання.

Зокрема, про оборонне забезпечення для України. Короткі деталі розмови президент описав у твітері.

До речі Великий друг України, – Зеленський прокоментував виступ Джонсона у Раді

Зеленський подякував Джонсону за виступ у Верховній Раді. Крім того, політики обговорили майбутні спільні міжнародно-правові заходи та розробки.

Попередні контакти Зеленського з Джонсоном

Джонсон 9 квітня приїжджав з візитом до Києва. Він зустрівся з Володимиром Зеленським, аби так само поговорити про оборонну допомогу.

30 квітня Зеленський зідзвонився із Джонсоном. Британський політик нагадав, що держава підтримує нас від початку вторгнення Росії. Він підтвердив, що Лондон й надалі сприятиме поразці Путіна.

Зверніть увагу! Українці досить прихильно ставляться до Джонсона та вважають його другом України. Це не дивно, оскільки саме Джонсон першим серед європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні.

В Україні вже навіть почали називати вулиці на честь політика. Зокрема, такі перейменування вже є на Львівщині та Київщині.

Виступ Джонсона у Раді

Прем'єр Великої Британії 3 травня виступив перед Верховною Радою. Він навіть не сумнівається, що Україна переможе у війні з Росією. Держава-агресорка варварськи напала на свободу України, а зараз ракети та бомби щодня дощем падають на голови безневинних людей.

Окупанти скоюють воєнні злочинні. Хоч вони залишили Бучу, Гостомель та Ірпінь, їхні звірства зростають, а сліди страшних злочинів знаходять досі.

Українці чинять героїчний спротив. Джонсон підкреслив, що любов наших людей до Батьківщини зупиняє танки.

До слова, в той день Зеленський теж виступав перед парламентом. Він подякував Джонсону за такий щирий жест та назвав його другом. Президент додав, що також вдячний Великій Британії за новий пакет підтримки України, про який говорив прем'єр.

Джонсон виступив у Верховній Раді: пообіцяв зброю та гроші: