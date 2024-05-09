Чеченські війни розкажуть, які у Кремля подальші плани щодо України

СБУ оголосила про зрив спроби ліквідації Зеленського та інших представників військово-політичного керівництва України. Цим мала займатися ціла агентурна мережа, створена ФСБ. Кілька її агентів, серед яких офіцери УДО, вже затримані.

Важлива паралель з Ічкерією

На багатьох ця інформація СБУ може не мати належного впливу у зв'язку з намаганням оцінити це з політичного погляду. Та я хочу наголосити, що президент України – це насамперед не особистість, а інституція. Послаблення інституції – це прямий шлях до захоплення держави.

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Хочу нагадати хоча б про намагання Росії послабити інституцію президента України під час двох Майданів. Агенти російських спецслужб стояли за переміщеннями президента-втікача Віктора Януковича по території України у 2014 році. Вони усвідомлювали, що виїзд Януковича з Києва допоможе їм в окупації Криму, а також у спробах окупувати території на Сході й Півдні нашої держави.

Якщо проводити паралелі військового характеру, то нагадаю, що під час обох Чеченських війн росіяни постійно намагалися ліквідувати першого і другого президентів Ічкерії – Джохара Дудаєва і Аслана Масхадова. Ці спроби виявилися успішними. Ба більше, у цей самий час росіяни намагалися делегітимізувати і Дудаєва, і Масхадова, протиставляючи політикам, які були обрані мешканцями Ічкерії, уряди, які створювалися самою Москвою.

Це практично той самий підхід, який Росія використовує і щодо України. Та влада, яка формується в Україні після 2014 року і має народний мандат, оголошується у Росії нелегітимною, а натомість робляться спроби протиставити цій владі якісь фейкові інституції: псевдооргани влади у вигаданих Кремлем республіках Донбасу чи колабораційні адміністрації в Запорізькій і Херсонській областях.

Ягідкою на цьому торті фальсифікації мало стати створення уряду колаборантів в окупованому Києві на чолі з Януковичем та Медведчуком. Однак не так сталося, як гадалося. Та це не виключає подальших спроб Росії знищити чинного президента України.

Для чого це роблять? Насамперед для того, щоб полегшити можливість капітуляції України перед Росією. Навіть якщо не вдасться добитися капітуляції, то полегшити Москві укладання такого перемир'я, яке не надасть Росії жодних реальних зобов'язань перед Україною.

Проводячи паралелі, нагадаю, що після першої Чеченської війни й загибелі Джохара Дудаєва перемир'я між Росією та Ічкерією підписували секретар ради безпеки Росії Алєксандр Лєбєдь від імені президента Росії та очільник генштабу військ Ічкерії Аслан Масхадов від імені виконувача обов'язки президента Ічкерії.

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У Москві з самого початку ставилися до цієї угоди саркастично. Причин було декілька:

з чеченського боку за неї відповідала людина, яка не мала загальнонаціонального народного мандату і її легітимність було легко підірвати;

сам Лєбєдь невдовзі був усунутий з владних структур;

перемир'я між Росією та Ічкерією було прелюдією до остаточної ліквідації Ічкерії російськими військами і встановлення там адміністрації, готової виконувати усі вказівки Кремля.

Подальші кроки Росії

ФСБ Росії, вихідцем з якої якраз і є Путін, діє за схемами, які вже давно були створені попередниками. Це допомагає розуміти, як Росія діятиме під час наступних років війни проти України.

1. Делегітимізація української влади. У травні такі спроби набиратимуть нових обертів на тлі повідомлень про те, що закінчується конституційний термін повноважень Зеленського. Усі роз'яснення, що Зеленський має повну легітимність до закінчення військових дій – не сприймаються російською пропагандою. Постійно буде робота з тезами про те, що Україною керує людина, яка не має реальних конституційних повноважень. Те саме стосується Верховної Ради.

2. Продовження намагання знищити президента України та інших представників військово-політичного керівництва держави. Для того, щоб наступник Зеленського на посаді президента не мав того мандату народної підтримки, який має чинний президент.

3. Росія робитиме все можливе, щоб не допустити створення в Україні уряду національної єдності, як єдиного легітимного інституту загальнонародної підтримки влади навіть у ситуації, коли її конституційні повноваження закінчилися.

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4. Кремль намагатиметься корумпувати або знищувати депутатів українського парламенту, щоб врешті досягти ситуації відсутності кворуму у Верховній Раді. Це потрібно ворогу для того, щоб унеможливити ухвалення багатьох критично важливих для функціонування України законів.

Запланована серйозна та системна робота з послаблення української державності у наступні роки війни. Саме це, а не якісь перемовини про мир, і буде головним напрямком діяльності Путіна. Спроби ФСБ організувати ліквідацію Зеленського будуть важливою частиною цього плану і не будуть припинятися ні на день.