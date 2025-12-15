Про це пише 24 Канал із посиланням на Юлію Свириденко.

Дивіться також У Києві під час тривоги обмежуватимуть рух: як зміняться правила проїзду

Що відомо про новий підхід до оголошення повітряних тривог?

Свириденко розповіла, що ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

Вона пояснила, що диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.

Новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах,

– каже прем'єрка.

На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах, а тепер вона розширена на всі області. Найбільший ефект зафіксували в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській – більш ніж на місяць у деяких громадах.

"Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах", – пояснює прем'єрка.

Крім того, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8 – 15 секунд, що підвищує оперативність реагування.