Може бути ефективніша, ніж Patriot, – військовий експерт про систему ПРО "Праща Давида"
Ізраїль вперше продав свою систему ПРО "Праща Давида" для Фінляндії. Такі глобальні системи надають напряму, тому їх реекспорт в Україну неможливий.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, ПРО "Праща Давида" більш універсальна та далекобійна, ніж Patriot PS-3.
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Універсальна система ПРО
Давид Шарп зазначив, що ПРО "Праща Давида" від початку була покликана уражати балістичні ракети, запущені по цілі. Також система може уражати крилаті ракети усіх типів – це одне з її головних завдань у протиракетній обороні Ізраїлю.
Ця система деякою мірою може бути у порівнянні з модифікацією Patriot PS-3. Однак вона більш універсальна, більш далекобійна. Мовиться про систему, яка покликана уражати ракети. Від початку їй було закладено уражати балістичні ракети, запущені по цілі, по об’єкту, який охороняється, з дальністю від 40 до 300 кілометрів. Можливо, й більше,
– пояснив він.
Крім того, ПРО "Праща Давида" може уражати літальні апарати, безпілотники, літаки. Вона вважається гордістю ізраїльського ВПК та успішно застосовується на війні з ХАМАС.
"Принцип її дії схожий на Patriot PS-3. У ракеті нема боєголовки, яка підривається. Вона уражає ціль тільки кінетичним ударом. Завдяки відсутності боєголовки ракета виграє за допомогою малої ваги у швидкості та дальності. Тому це система дальнього радіуса дії", – сказав військовий експерт.
Давид Шарп про ПРО "Праща Давида": дивіться відео
Ізраїль продав систему ПРО "Праща Давида"
- У серпні 2023 року Ізраїль отримав від США дозвіл на продаж системи ПРО "Праща Давида". Намір придбати її висловила Фінляндія у квітні, на наступний день після того, як офіційно стала 31-м членом НАТО.
- У неділю, 12 листопада, Ізраїль уклав угоду з Фінляндією про продаж систем протиракетної оборони "Праща Давида" за 317 мільйонів євро. Угоду підписали в штаб-квартирі Міністерства оборони Ізраїлю.
- Зауважимо, що "Праща Давида" – система ПРО Армії оборони Ізраїлю. Її розробив ізраїльський виробник Rafael Advanced Defense Systems спільно з американським Raytheon. Система покликана перехоплювати крилаті ракети середньої та великої дальності, випущених в діапазонах від 40 до 300 кілометрів, а також новітні тактично-балістичні ракети типу "Іскандер".