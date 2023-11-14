Може бути ефективніша, ніж Patriot, – військовий експерт про систему ПРО "Праща Давида"

Ізраїль вперше продав свою систему ПРО "Праща Давида" для Фінляндії. Такі глобальні системи надають напряму, тому їх реекспорт в Україну неможливий.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, ПРО "Праща Давида" більш універсальна та далекобійна, ніж Patriot PS-3.

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Універсальна система ПРО

Давид Шарп зазначив, що ПРО "Праща Давида" від початку була покликана уражати балістичні ракети, запущені по цілі. Також система може уражати крилаті ракети усіх типів – це одне з її головних завдань у протиракетній обороні Ізраїлю.

Ця система деякою мірою може бути у порівнянні з модифікацією Patriot PS-3. Однак вона більш універсальна, більш далекобійна. Мовиться про систему, яка покликана уражати ракети. Від початку їй було закладено уражати балістичні ракети, запущені по цілі, по об’єкту, який охороняється, з дальністю від 40 до 300 кілометрів. Можливо, й більше,

– пояснив він.

Крім того, ПРО "Праща Давида" може уражати літальні апарати, безпілотники, літаки. Вона вважається гордістю ізраїльського ВПК та успішно застосовується на війні з ХАМАС.

"Принцип її дії схожий на Patriot PS-3. У ракеті нема боєголовки, яка підривається. Вона уражає ціль тільки кінетичним ударом. Завдяки відсутності боєголовки ракета виграє за допомогою малої ваги у швидкості та дальності. Тому це система дальнього радіуса дії", – сказав військовий експерт.

Давид Шарп про ПРО "Праща Давида": дивіться відео

Ізраїль продав систему ПРО "Праща Давида"