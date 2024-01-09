"Важливі знання": Кулеба про бесіду з главою МЗС Японії про ракети КНДР, що могла отримати Росія

Глава українського МЗС розповів, що він зі своєю японською колегою детально проговорив питання постачання КНДР ракет Росії. Це трапилось під час візиту очільниці МЗС Японії в Україну.

Дмитро Кулеба розповів у ефірі телемарафону, що Україні важливі знання та інформація, якими володіє Японія. До речі, Йоко Камікава була з візитом в нашій країні 7 січня 2024 року.

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Що сказав Кулеба про деталі візиту глави МЗС Японії

Нам важливі знання та інформація, якими володіє Японія. Тому що цими ж ракетами Північна Корея стріляє і в регіоні, і в тому числі – в бік Японії. Тому, не буду всього розкривати, але тут є простір для взаємодії й ми про цю взаємодію домовилися,

– запевнив Дмитро Кулеба.

Він також зауважив, що Японія вирішила зробити внесок до трастового фонду НАТО. Також Україна отримала запевнення, що фінансова та політична підтримка Японії нарощуватиметься.

Що відомо про візит глави МЗС Японії в Україну

Очільниця Міністерства закордонних справ Японії Йоко Камікава перебувала з візитом в Україні 7 січня 2024 року.

Японська посадовиця відвідала Бучу та Ірпінь та вшанувала пам'ять вбитих Росією українців перед меморіалом жертвам російської окупації.

Вона дала пресконференцію разом з главою МЗС України Дмитро Кулебою у підвалі, адже в столиці оголосили про повітряну тривогу.

Японія вирішила внести орієнтовно 37 мільйонів доларів до трастового фонду НАТО і надати системи виявлення безпілотних літальних апаратів.

Також країна надасть нам 5 мобільних газотурбінних генераторів, які мають допомогти 5 мільйонам людей, а також перевезе сім великих трансформаторів. На 19 лютого в Токіо запланована спільна конференція щодо відновлення України.