Про російські війська біля кордону України поговорять на Раді ЄС: запросили міністра Кулебу

Глава Дмитро Кулеба 19 квітня візьме участь у онлайн-засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Запрошення українському міністрові надійшло від високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля.
Джерело:МЗС
На зустрічі буде головний дипломат ЄС та 27 глава МЗС країн євроспільноти. У порядку денному – загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України.
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Також дипломати обговорять стягнення російських військ до кордону України. Кулеба проінформує про практичні кроки, яких Київ чекає від українських партнерів.Важливо! Рада ЄС у закордонних справах є найвищим органом Євросоюзу. Вона ухвалює спільні практичні рішення та формує об’єднану позицію держав-членів із зовнішньополітичних і безпекових питань.
Україна раніше провела термінові консультації з НАТО
Зазначимо, що раніше через російську ескалацію Україна скликала термінові консультації з НАТО. Після засідання комісії Україна – НАТО держави-члени висловили підтримку Києву.