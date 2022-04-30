Про санкції, війну та відбудову: Зеленський поспілкувався з Макроном, Джонсоном та Кассісом

Володимир Зеленський обговорив санкції, війну та відбудову України з президентами США, Великої Британії та Швейцарії.

Підтримка Франції

Про це Володимир Зеленський повідомив під час звернення 30 квітня, повідомляє 24 канал. Зокрема, з президентом Франції Емануелем Макроном обговорювали взаємодію на шляху України у Європейський Союз.

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Говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про різні напрямки співпраці, передусім про оборонну. Також – про взаємодію на шляху України у Європейський Союз,

– повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що на політичні арені Україна уже де-факто стала невід'ємною частиною об'єднаної Європи.

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Також зеленський обговорив оборонну підтримку нашої держави з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсом.

Поінформував Бориса про актуальну ситуацію на полі бою в районах активних зіткнень і детально – про ситуацію на нашому сході, в Маріуполі, на півдні країни,

– повідомив Зеленський.

За його словами, лідери вільного світу знають про те, що Росія зробила з Маріуполем. І це не залишиться без відповідальності для Росії.

Гуманітарна допомога від Швейцарії

Володимир Зеленський також наголосив, що провів переговори з президентом Швейцарії Кассісом та подякував за гуманітарну підтримку України та українців.

Обговорили посередницьку роль Швейцарії в допомозі українцям, які потрапили на територію Росії. Предметно обговорили й підготовку до Конференції з післявоєнної відбудови нашої держави,

– додав президент.

Зеленський вкотре наголосив, що уряд робить все, щоб повернути нормальне життя на деокуповану частину нашої України. Зокрема, робота гуманітарних штабів триває на території 93% деокупованих населених пунктів.

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