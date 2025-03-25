З росіянами найважче буде домовитись про припинення вогню та території, – Зеленський

Президент України розповів, про що буде найважче домовлятися з російською стороною. Зокрема, це буде питання припинення вогню та території.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції 25 березня.

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Про що буде найважче домовитися з росіянами

Зеленський вважає, що з росіянами у двох питаннях буде найскладніше. Зокрема, ідеться про повне припинення вогню.

"Ще до першої зустрічі я про це говорив. Тому що росіяни не хочуть закінчувати війну", – зазначив він.

Ще одним пунктом, який назвав гарант України, є питання територій.

Тому що росіяни не хочуть закінчувати війну,

– повторив і підкреслив лідер України.

Це 2 різних питання, проте причина в них одна.

"Тому це буде складний діалог, але він буде", – резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, що Україна і США провели двосторонні технічні консультації в Ер-Ріяді, які були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні наших полонених та дітей.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів ключові результати переговорів між сторонами.