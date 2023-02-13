Подоляк назвав головні потреби України, які озвучать на "Рамштайні"

На дев'ятому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" можуть обговорити питання, що саме потрібно Україні для ефективної протидії Росії.

Про це в ефірі телемарафону розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Про це пише 24 Канал.

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На які рішення очікують від нового "Рамштайну"

"Рамштайн" – це такий аналітичний центр, де всі можуть обговорити етап війни, який настає. Сьогодні у нас етап війни про перехоплення ініціативи перш за все,

– сказав Подоляк.

Він зазначив, що Росія накопичила свій остаточний ресурс, йдеться про багато мобілізованих. На думку Подоляка, вони не так підготовлені, як ті, які спочатку заходили на територію України, але між тим їх дуже багато.

"Друга складова – це бронетехніка, яку Росія нам підігнала, скільки могла знайти. Третя складова – артилерія, яку теж Росія підігнала звідусіль. Тому на "Рамштайні" буде проговорюватись, що нам потрібно для того, щоб ефективно протидіяти всьому цьому", – наголосив Подоляк.

За словами Подоляка, Україні необхідна ефективна бронетехніка, далекобійні ракети, а також штурмова та винищувальна авіація. Все це, за його словами, обговорять на зустрічі.

Можуть обговорити рішення щодо надання Україні літаків

Ймовірно, на цьому засіданні оголосять рішення щодо надання Україні літаків. Про це розповів військовий експерт Андрій Харук.

Під час зустрічі "Рамштайн-9" союзники можуть лише узгодити певні деталі та офіційно оголосити свою позицію. "Є дуже висока ймовірність, що рішення по літаках для України буде позитивним", – зазначив Харук.

Військовий експерт вважає, що найреалістичнішим варіантом для України стануть винищувачі F-16.

Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" запланована на вівторок, 14 лютого. Очікується, що країни-партнери оголосять про кількість танків для України та терміни їх надання.