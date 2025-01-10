Прочитали по губах: про що Обама і Трамп перешіптувалися на похороні Джиммі Картера

У Національному соборі Вашингтона 9 січня відбувається основна церемонія прощання з 39-м президентом США, який помер у віці 100 років. Похорон Джиммі Картера зібрав разом п’ятьох американських президентів.

Барак Обама та Дональд Трамп, які протягом багатьох років критикували один одного, сиділи поруч й бурхливо щось обговорювали. Читець по губах допоміг з'ясувати, про що перешіптувалися політики та чому посміхалися, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Що Трамп міг запропонувати Обамі

Обама та Трамп називали один одного непримиренними політичними ворогами. Однак перед початком служби в Національному соборі чоловіки сиділи разом на лаві й, зі слів експерта з губ Джеремі Фрімена, вели довгу та теплу бесіду.

Коли 44-й президент Америки Барак Обама йшов вітатися із Трампом, республіканець нібито навіть не підвівся, однак, сівши на свої місця, політики доброзичливо поспілкувалися попри давнє суперництво,

– звернуло увагу видання The Hill.

У якийсь момент новообраний президент Трамп загадково заявив, що йому важливо "сьогодні" віч-на-віч поговорити з Бараком Обамою, щоб вони могли "вирішити" дещо.

Трамп запропонував їм пошукати "тихе місце", де можна б обговорити загадкову справу після церемонії прощання, зазначив експерта з губ. Втім, залишалося незрозумілим, чи стосувалася важлива інформація, яку Трамп мав повідомити Обамі, питань національної безпеки або чогось іще.

Жвава бесіда між політиками викликала у спостерігачів неабиякий інтерес. Ймовірно, Обама помітив зацікавлені погляди, тож у якийсь момент прикрив обличчя, щоб його слова не можна було розібрати. Однак коли обох чоловіків було видно, читець по губах міг розібрати їхні коментарі.

Наприкінці розмови, за словами читця по губах, Обама запитав Трампа, чи повернеться той потім у фоє. На що Трамп відповів: "Подзвони мені потім у фоє, так".

Зазначимо, що попередня приватна бесіда між чоловіками відбулася вісім років тому, незабаром після обрання Трампа президентом у 2016 році. Відтоді частина цих розмов у Білому домі стала надбанням громадськості, зокрема й те, як Обама говорив Трампу про свою глибоку стурбованість з приводу Північної Кореї.