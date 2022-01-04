Про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія: Столтенберг розповів теми
4 січня 2022 , 22:19Читать новость на русском
Джерело:твітер Єнса Столтенберга
Стали відомі теми Ради НАТО – Росія, яка відбудеться 12 січня. Мають обговорити європейську безпеку, ситуацію навколо України, військову активність тощо.
Обговорення має допомогти знизити ризики. Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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За словами Столтенберга, порядок денний для змістовного діалогу є в інтересах усіх.
Я скликав засідання, щоб обговорити питання, пов’язані з європейською безпекою, зокрема ситуацію в/навколо України, та питання, пов'язані з військовою активністю, взаємною прозорістю та зниженням ризиків,
– наголосив генсек.
Що цьому передувало
- Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва вимагає, аби НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.
- Крім цього, Кремль просить юридично зафіксованих гарантій, які виключать можливість розміщення озброєння НАТО на території України.
- Росія представила на розгляд НАТО та США відповідні "договори про безпеку".
- Тому представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня для перемовин.
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