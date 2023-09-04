Ердоган пообіцяв важливий меседж: Голобуцький припустив, про що могли домовитися з Путіним

У Сочі розпочалися перемовини президента Туреччини Реджепа Ердогана з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Припускають, що ключовою темою обговорення стане зерновий коридор, який Росія заблокувала 17 липня.

Політичний експерт Олексій Голобуцький поділився припущеннями з 24 Каналом, про що зможуть домовитися глави двох держав. Зазначимо, що на зустрічі Ердогана і Путіна стався конфуз.

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Компромісний кордон

Можливо, президенту Туреччини вдасться домовитися з диктатором про часткове й тимчасове налагодження зернової угоди. Як зазначив політичний експерт, для цього треба буде зробити кроки у бік Росії. Країна-терористка поставила кілька ультиматумів, після виконання яких готова розглядати відновлення зернової угоди.

Путін вимагає відновити роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса. Крім того, окупанти вимагають розблокувати й знову під'єднати до системи SWIFT основний сільськогосподарський банк Росії.

24 лютого 2022 року в день російського вторгнення в Україну Тольяттіазот зупинив транзит аміаку через трубопровід. 30 травня було повідомлено про пошкодження гілки аміакопроводу в Бахмутському районі.

"Ці та інші кроки можливі. Ми повинні розуміти, що одноосібно зробити це Ердоган не може. Про це потрібно домовлятися з одного боку з ООН, а з іншого – з країнами Заходу", – сказав Голобуцький.

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Політичний експерт зазначив, що, можливо, почалися певні рухи в цьому напрямку, адже напередодні зустрічалися турецькі й французькі представники. Не виключено, що досягли певного кордону компромісів, на який готовий піти Захід щодо продовження зернової угоди.

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4 вересня у санаторії "Русь", що в Сочі, відбулася зустріч та перемовини президента Туреччини й кривавого диктатора. Путін підтвердив, що готовий поговорити про зернову угоду з Ердоганом.

Однією з головних вимог Росії є повернення підключення до SWIFT Россельхозбанку та розморожування активів російських компаній. А ще тут може мовитися про допомогу Туреччини в обході санкцій та обмін полонених.

Політолог Кирило Сазонов наголосив, що Ердоган – президент Туреччини, а тому діятиме в інтересах своєї країни й витисне максимум з Путіна. Він зауважив, що в межах зернової угоди Туреччина чудово заробляла – не лише фінансово, а й статусно – варто очікувати зрушень у цьому питанні.

Востаннє Путін та Ердоган зустрічалися 13 жовтня 2022 року. Це сталося в Астані під час міжнародного форуму Нарада зі взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії.