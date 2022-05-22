Про що Росія збрехала всьому світу, поклавши тисячі своїх чоловіків у землю

Незабаром кожному видадуть трилінійку та каску 45-го року. Усім, крім москвичів та пітерців.

Клопіт Пєскова

Хоча, з іншого боку, тут є думка щодо Санкт-Петербурга – там же одні націонал-зрадники живуть. Тож якщо з Фінляндії чи Швеції прилетить ракета, то так їм і треба, падлюкам. Адже тепер із підлітним часом виникли деякі нюанси.

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Але до чого веде Дмитро Сергійович "Вуса Пєскова"? Дмитро Сергійович цікавиться, що з власністю (Росії там – 24 канал). І він правильно робить, тому що в нього якраз маєток та помістя там.

Чому він прикупив його на Заході, а не в районі Барнаула? Ні, не тому що в районі Барнаула – л*йно або собаки гавкають. Рін не в цьому – річ у тіму, що в районі Барнаула можуть все віджати. Він купив нерухомість поза юрисдикцією Путіна, а тепер обурюється.

Я його розумію, але, громадяни Росії, запитаймо себе: якщо ви почали війну із Заходом, то якого ви гроші зберігали на цьому Заході? Я знаю відповідь – щоб Путін не забрав, щоб ФСБ не відібрало. Триходівка геніальна.

Злодії вирішили згадати про мораль

Про злодійство захотіли поговорити? Це правильно. Річ у тім, що російські ракети та снаряди, які летять до українських міст, руйнують чиюсь власність. І виникає закономірне питання – хто за це заплатить? За це заплатить російський громадянин. Так-так, саме російський громадянин. Як, власне, вже заплатив за боєприпаси та артилерійські установки біля Сєверодонецька, де загинули сотні російських чоловіків.

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А то, коли вони якось про цю власність кажуть, хочеться запитати: падлюки кремлівські, а хто заплатить за пошкодження мого будинку в Києві? Хто? Чи священне право власності вже не працює? Е-е-е, хлопці, Україна – це вже Захід. І я вам про це вже казав, ще коли працював у Москві.

Якщо Україна нікому не потрібна (як заявив Лавров – 24 канал), то навіщо ви поклали тисячі російських чоловіків у землю за те, що вам не потрібно? Думаємо, думаємо. А щодо того, кому потрібна Україна, я знаю: вона потрібна нам. Цього достатньо, щоби за Україну вбивати російських окупантів.

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