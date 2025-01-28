Китай повинен буде утихомирити Путіна: як Трамп може взаємодіяти з Сі Цзіньпіном

Президент США Трамп напередодні інавгурації у січні провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Попри прогнози деяких експертів, що Трамп прийде до влади і зіпсує відносини з Китаєм, все-таки його дії вказують на те, що він домовлятиметься з ним.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, наголосивши, що не виключає, що лідер США замість того, аби руйнувати економіку Китаю, постарається знайти взаємовигідну модель, можливо, поділити з ним світ, зробивши його двополюсним.

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Росію можуть передати під контроль Китаю

Трамп, за переконанням доктора економічних наук, здатен домовитися з Сі Цзіньпіном. Ліпсіц зауважив, що слід звернути увагу, кого Китай делегував на інавгурацію Трампа. Він вважає, що це важлива деталь.

"Життя людини складається не тільки з об'єктивних економічних показників, але і з відносин. Китай делегував у США другу людину країни, заступника Сі Цзіньпіна, це рівень не посла, а значно вище. Це спроба Китаю знайти можливість для співпраці", – вважає Ліпсіц.

Доктор економічних наук спрогнозував, що Росія ймовірніше буде передана в зону контролю Китаю.

"Китай повинен буде утихомирити Путіна і контролювати. Для Китаю це звична справа, він так контролював Північний В'єтнам та досі робить це щодо своєї маріонетки Північної Кореї. Буде ще додана Росія. Китай контролюватиме її, аби вона не заважала світу жити", – озвучив Ліпсіц.

Плани Трампа щодо взаємодії з саудитами

Трамп може домовитись не лише з Китаєм, а й з Саудівською Аравією. Ймовірно, що він вже запропонував саудитам пільги щодо інвестицій в США, якщо ті знизять ціну на нафту.

Всі проблеми можна розв'язати, тому не думаю, що Трамп буде викручувати комусь руки. Це не та модель поведінки, він все-таки бізнесмен, тому буде спроба знайти компроміс по типу "ти мені – я тобі",

– вважає Ліпсіц.

Доктор економічних наук підсумував, що обвалити ціни на нафту цілком реально і саудити самі вже про це говорять.

Зазначимо, що головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус також вважає, що Трамп у взаємодії з Саудівською Аравією зможе знизити вартість нафти й це буде дієвим способом вплинути на Росію. Він нагадав, що саудити планують відмовитись від своєї мети, 100 доларів за барель, замість цього збільшити експорт нафти на світовому ринку. Тоді ціна на неї може впасти до 50 доларів за барель.