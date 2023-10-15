Ізраїль розгорне лазерну систему ПРО раніше запланованого терміну

Ізраїльська армія збирається розгорнути лазерну систему протиракетної оборони раніше запланованого терміну. Мовиться про сучасний комплекс "Світловий щит".

Цю лазерну систему ПРО розгорнуть на кордонах Ізраїлю з ворожими угрупованнями у Секторі Гази й Лівані. Це має покращити ситуацію з ракетними загрозами для ізраїльтян.

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Ізраїль розгорне лазерну систему ПРО

Ізраїльські журналісти розповіли, що ввечері 14 жовтня в етері 14-го телеканалу Ізраїлю повідомили інформацію, що лазерний комплекс протиракетної оборони "Світловий щит" розгорнуть раніше, ніж до цього було заплановано. Водночас коли саме збираються поставити цю систему на бойове чергування ізраїльський телеканал не розповів.

Варто зазначити, що до цього, згідно з п'ятирічним планом розвитку ЦАХАЛ, ізраїльська армія мала розгорнути "Світловий щит" на кордоні з Сектором Гази у 2025 році, а з Ліваном – у 2027 році.

Що відомо про комплекс ПРО "Світловий щит" Міноборони Ізраїлю представило у 2019 році свою унікальну розробку – наземну лазерну систему протиракетної оборони "Світловий щит". Очолили роботу над комплексом ізраїльські концерни "Рафаель" та "Ельбіт".

Комплекс ПРО призначений для боротьби із ракетами малого радіуса дії, безпілотниками й мінометними снарядами. Перевага цієї системи також полягає у дешевизні одного пострілу, адже, до прикладу, в системі ПРО "Залізний купол" пуск однієї ракети коштує десятки тисяч доларів.

Крім того, до розробки комплексу у грудні 2022 року приєдналася американська компанія Lockheed Martin. Уже у березні 2023 року концерн "Рафаель" представив у Сингапурі морську версію комплексу "Світловий щит".

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