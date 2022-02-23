Про виготовлення ядерної зброї в Україні навіть не мовиться, – Данілов

В Україні навіть не мовиться про те, щоб розпочати виготовлення ядерної зброї. Володимир Зеленський лише наголошував на виконанні всіма підписантами Будапештського меморандуму зобов'язань щодо безпеки.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє 24 канал. Він запевнив, що про жодну розробку ядерної зброї не мовилось.

До теми РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан, ЗСУ готові до відсічі: головне з брифінгу Данілова

"Президент звертав увагу на виконання всіма підписантами Будапештського меморандуму тих зобов'язань щодо нашої безпеки, які були там прописані. За те, що ми віддали нашу ядерну зброю, наш ядерний потенціал", – пояснив Данілов.

Підписанти меморандуму брали на себе повноваження забезпечити незалежність України. Саме про це нагадував Зеленський.

Про те, що ми збираємося робити ядерну зброю, я ніде не бачив, ніде не читав,

– додав він.

Мовиться про промову президента на Мюнхенській конференції. Він сказав, що якщо підписанти не нададуть гарантій безпеки для України перед лицем війни з Росією, то Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює.

Данілов про ядерну зброю: дивіться відео

Що ще сказав Данілов