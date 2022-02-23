Про виготовлення ядерної зброї в Україні навіть не мовиться, – Данілов
В Україні навіть не мовиться про те, щоб розпочати виготовлення ядерної зброї. Володимир Зеленський лише наголошував на виконанні всіма підписантами Будапештського меморандуму зобов'язань щодо безпеки.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє 24 канал. Він запевнив, що про жодну розробку ядерної зброї не мовилось.
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"Президент звертав увагу на виконання всіма підписантами Будапештського меморандуму тих зобов'язань щодо нашої безпеки, які були там прописані. За те, що ми віддали нашу ядерну зброю, наш ядерний потенціал", – пояснив Данілов.
Підписанти меморандуму брали на себе повноваження забезпечити незалежність України. Саме про це нагадував Зеленський.
Про те, що ми збираємося робити ядерну зброю, я ніде не бачив, ніде не читав,
– додав він.
Данілов про ядерну зброю: дивіться відео
Що ще сказав Данілов
- РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан. При першій необхідності миттєво введуть і воєнний стан – наразі потреби немає.
- В Україні можуть ввести комендантську годину, якщо буде потреба.
- Секретар РНБО запевнив, що Збройні сили України готові дати відсіч ворогу.