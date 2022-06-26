Про жоден розкол не йдеться, – Фесенко про заяву Байдена на G7

Президент США Джо Байден заявив, що Путін сподівається на розкол Заходу, тому зараз важливо зберігати єдність партнерів у G7 та НАТО. Експерти кажуть, що про розкол Заходу не йдеться, але країни дійсно мають обрати спільну стратегію.

Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він каже, що розкол у Європі зараз назрівати не може.

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На його думку, скоріше там є просто прояви різних поглядів, тактичні розходження щодо:

допомоги Україні,

необхідності переговорів з Путіним,

того, як зупинити війну Росії проти України.

Але про розкол не йдеться. Йдеться швидше про розробку єдиної стратегії стримування російської агресії і допомоги Україні. Йдеться і про те, щоб ця стратегія була довгостроковою, оскільки війна може затягнутися,

– пояснив політолог.

Як зазначив Фесенко, головне розуміння на Заході вже є – що протистояння з Росією може бути надовго, і воно може бути ширшим, ніж питання війни Росії проти України, а виклик всьому Заходу.

"Ну і безумовно тактика – тактичні питання, що стосуються санкцій та військової допомоги і підтримки України. Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц пропонує на саміті G7 обговорити "плану Маршалла" для України. Він про це заявив публічно, але ця ініціатива буде реалізована вже після війни", – додав він.

Перед зустріччю з канцлером Німеччини Олафом Шольцом президент США Джо Байден заявив , що Заходу потрібно триматися разом.Він зазначив, що Путін сподівається, що рано чи пізно між союзниками у НАТО і G7 почнеться розкол. "Але цього не сталося – і не станеться", – наголосив Байден.

До слова, очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що від російських атак страждають багато українців. Серед них і 7-річна дівчинка, у дім якої в Києві 26 червня влучила російська ракета. Глава МЗС просить лідерів "Групи семи" у відповідь на російські удари надати Україні важке озброєння.

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