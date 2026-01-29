На все є лише 7 днів: які дані треба відразу повідомляти ТЦК

Під час загальної мобілізації громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані своєчасно повідомляти про зміну особистих даних та місця проживання.

Повне пояснення опублікувала пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП.

Які дані обов'язково потрібно оновлювати?

Відповідно до Правил ведення військового обліку, затверджених постановою Кабміну №1487, у разі зміни місця проживання військовозобов'язані протягом 7 календарних днів з моменту прибуття повинні з'явитися до районного/міського ТЦК та СП для постановки на облік за новою адресою.

Із собою необхідно мати:

паспорт громадянина України;

військово-обліковий документ.

Також упродовж семи днів потрібно повідомляти про зміну персональних даних, зокрема адреси проживання, номера телефону або електронної пошти.

Це можна зробити через електронний кабінет призовника/військовозобов'язаного/резервіста або особисто у відповідному ТЦК та СП.

Важливо! Невиконання цих вимог вважається порушенням правил військового обліку та може мати правові наслідки, передбачені законом.

Хто може стати на військовий облік онлайн?