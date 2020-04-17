Про головне: Масштабне задимлення в Києві. Річниця дебатів Зеленського та Порошенка

У випуску програми "Про головне" за 17 квітня – Київ накрив щільний смог. Містянам влада наголосила, щоб кияни зайвий раз не виходили на вулицю та не відчиняли вікна. Майже рік назад, 19 квітня, відбулися дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Тоді на НСК "Олімпійський" зібралося кілька тисяч людей.

Також у випуску: Іонінський монастир у Києві закрили на карантин. 19 хворих на коронавірус виявили в духовній академії УПЦ МП. На Львівщині священник попри карантин влаштував хресну ходу. У Полтаві люди масово купували продукти в одному з супермаркетів "АТБ".