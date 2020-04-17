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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Про головне: Масштабне задимлення в Києві. Річниця дебатів Зеленського та Порошенка

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Про головне" за 17 квітня – Київ накрив щільний смог. Містянам влада наголосила, щоб кияни зайвий раз не виходили на вулицю та не відчиняли вікна. Майже рік назад, 19 квітня, відбулися дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Тоді на НСК "Олімпійський" зібралося кілька тисяч людей.

      Також у випуску:

      Іонінський монастир у Києві закрили на карантин.

      19 хворих на коронавірус виявили в духовній академії УПЦ МП.

      На Львівщині священник попри карантин влаштував хресну ходу.

      У Полтаві люди масово купували продукти в одному з супермаркетів "АТБ".

       

       

      Теги: Новини України Забруднення повітря Новини Києва Дебати Зеленського і Порошенка Випуск новин
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