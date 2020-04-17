Про головне: Масштабне задимлення в Києві. Річниця дебатів Зеленського та Порошенка
У випуску програми "Про головне" за 17 квітня – Київ накрив щільний смог. Містянам влада наголосила, щоб кияни зайвий раз не виходили на вулицю та не відчиняли вікна. Майже рік назад, 19 квітня, відбулися дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Тоді на НСК "Олімпійський" зібралося кілька тисяч людей.
Також у випуску:
Іонінський монастир у Києві закрили на карантин.
19 хворих на коронавірус виявили в духовній академії УПЦ МП.
На Львівщині священник попри карантин влаштував хресну ходу.
У Полтаві люди масово купували продукти в одному з супермаркетів "АТБ".
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