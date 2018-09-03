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Про що свідчить раптове збільшення ваги

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Про що свідчить раптове збільшення ваги
Про що свідчить раптове збільшення ваги / joinastudy.ca

Навіть якщо ви стежите за своєю вагою, правильно харчуєтеся та ходите в спортзал, а вага різко збільшується, то це може свідчити про небезпечні захворювання та стани.

У комплексі з іншими симптомами тіло підказує про наявність хвороби, пише Cosmo.

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1. Зайва вага та втома

Якщо ви звернетесь по допомогу до лікаря, то перше, на що він перевірятиме вас, – гіпотиреоз. Ним хворіє кожна восьма жінка. Гіпотиреоз – це стан, при якому недостатньо гормонів щитоподібної залози. Якщо щитоподібна залоза погано працює, то швидкість травлення зменшується, а отже, їжа погано засвоюється. Інші симптоми цього стану втома, сухість шкіри, випадання волосся.

Сухе волосся
Сухе волосся

2. Зайва вага та депресія

Через викиди адреналіну та кортизолу жир відкладається дуже швидко. Депресія також проявляється такими симптомами як втома, відсутність інтересу до навколишнього середовища та безсоння.

3. Зайва вага у несподіваних місцях

Дуже рідкісний стан – синдром Кушинга – спричинений передозуванням кортизолу в крові. Жир відкладається в ділянці живота і на шиї ззаду, при цьому кінцівки залишаються стрункими. Синдром часто супроводжується зниженням рівня енергії, діабетом, підвищеним тиском і високим рівнем холестерину.

Жир відкладається на шиї ззаду
Жир відкладається на шиї ззаду

4. Зайва вага та вік

Рівень естрогену зростає та знижується після 40 років. Перехід до менопаузи характеризується нерегулярними менструаціями, припливами, змінами настрою і лібідо.

5. Зайва вага та нерегулярні менструації

Полікістозом страждає кожна п’ята жінка.Це ендокринне порушення, яке розбалансує репродуктивні гормони і може викликати безліч неприємних симптомів: нерегулярні критичні дні, ріст волосся на обличчі, мігрень. Також полікістоз може впливати на те, як організм розпоряджається інсуліном.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Ожиріння Здоров'я Лікування Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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