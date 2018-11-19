Про що свідчить зрада партнера у попередніх відносинах: пояснення психологів

Люди, які зрадили своїм партнерам і цим зруйнували свої подружні відносини, втричі частіше зважуються на повторну зраду в нових стосунках з іншою людиною.

Такого висновку дійшли американські психологи, передає "МедікФорум".

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Психологи протягом 5-ти років опитали понад 300 жінок та 155 чоловіків, які перебували в офіційному шлюбі. Вони регулярно запитували їх про те, чи мають вони сексуальні зв'язки "на стороні".

За словами дослідників, якщо людина пішла на подружню зраду хоча б один раз, то знову зрадить, попри те, що сама в це не вірить. Зокрема, така жінка чи чоловік надалі вже не могла позбавити себе такого "задоволення", незважаючи на усі власні високі моральні стандарти.



Люди, які зрадили один раз, найімовірніше, роблять це знову

Водночас, ті люди, які залишалися вірними своєму партнеру в перших відносинах, набагато частіше дотримувались такої поведінки і в наступних.

Це корисне спостереження, до якого ми б попросили прислухатися тих, хто вже зустрічається з чоловіками або жінками, які перебувають у шлюбі. Зараз вам, напевно, здається, що цей шлюб рано чи пізно зруйнується, і кохана людина буде з вами. Але якщо вона зруйнувала попередній шлюб, то напевно зруйнує і новий. Тому у вас немає абсолютно ніякої гарантії, що саме з вами він і залишиться назавжди,

– наголосили автори дослідження.

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