20:56
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, сьогодні
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Психологія
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Про що свідчить зрада партнера у попередніх відносинах: пояснення психологів

      689 Читать новость на русском
      Люди, які зрадили один раз, зраджують знову
      Люди, які зрадили один раз, зраджують знову / Фото з відкритих джерел

      Люди, які зрадили своїм партнерам і цим зруйнували свої подружні відносини, втричі частіше зважуються на повторну зраду в нових стосунках з іншою людиною.

      Такого висновку дійшли американські психологи, передає "МедікФорум".

      Читайте також: Які люди найчастіше зраджують: вчені здивували заявою

      Психологи протягом 5-ти років опитали понад 300 жінок та 155 чоловіків, які перебували в офіційному шлюбі. Вони регулярно запитували їх про те, чи мають вони сексуальні зв'язки "на стороні".

      За словами дослідників, якщо людина пішла на подружню зраду хоча б один раз, то знову зрадить, попри те, що сама в це не вірить. Зокрема, така жінка чи чоловік надалі вже не могла позбавити себе такого "задоволення", незважаючи на усі власні високі моральні стандарти.


      Люди, які зрадили один раз, найімовірніше, роблять це знову

      Водночас, ті люди, які залишалися вірними своєму партнеру в перших відносинах, набагато частіше дотримувались такої поведінки і в наступних.

      Це корисне спостереження, до якого ми б попросили прислухатися тих, хто вже зустрічається з чоловіками або жінками, які перебувають у шлюбі. Зараз вам, напевно, здається, що цей шлюб рано чи пізно зруйнується, і кохана людина буде з вами. Але якщо вона зруйнувала попередній шлюб, то напевно зруйнує і новий. Тому у вас немає абсолютно ніякої гарантії, що саме з вами він і залишиться назавжди,
      наголосили автори дослідження.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна вже втратила Азовське море
      сьогодні , 20:31 Україна вже втратила Азовське море
      Артем Овдієнко 662
      Міккі Маус – найстаріша в світі миша
      сьогодні , 20:02 Міккі Маус – найстаріша в світі миша
      Борис Немировський 179
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      сьогодні , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      "Євробляхери" перекриватимуть дороги: де та коли будуть ускладнення
      сьогодні , 19:21 "Євробляхери" перекриватимуть дороги: де та коли будуть ускладнення
      Євгенія Мазур 2518
      День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      сьогодні , 19:00 День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      Ольга Черненко 331
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Білоруські митники сконфузилися перед Red Hot Chili Peppers
       10 липня 2016 , 11:59
      Президенти України та Польщі підписали спільну декларацію
       24 серпня 2016 , 15:12
      Аякс – Динамо: екс-гравець збірної України назвав найбільш проблемну ланку в грі суперників киян
       22 серпня , 08:54
      Мексиканцям дозволили кохатись у машинах, тому що аll you need is love
       22 серпня , 12:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук