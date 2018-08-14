Про які компроміси щодо України домовляться Меркель і Путін

Україна не буде першочерговою темою на переговорах Меркель і Путіна. Але за результатами зустрічі можуть бути досягнуті певні домовленості щодо нашої країни.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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За його словами, Меркель і Путін говоритимуть, зокрема, про вирішення енергетичних питань, в тому числі, будівництво газопроводу "Північний потік-2". В цьому контексті може фігурувати Україна. Вігірінський не виключає, що може бути досягнутий компроміс по українській ГТС – забезпечення Росією прокачки 30-40 мільярдів кубометрів газу, якщо буде запущений "Північний потік-2".

Ще одна з можливих домовленостей – звільнення українського політв’язня Олега Сенцова. Хоча, на думку політолога, на підсумковій прес-конференції Меркель і Путін не скажуть нічого нового.

"Меркель знову заявить на необхідності дотримання Росією держкордонів, неможливості зняття санкцій з Росії до виконання нею певних умов. Не виключено, що буде заява про забезпечення прав ув’язнених і неприпустимості переслідування за політичні погляди, необхідності звільнення українських політв’язнів. Путін скаже, що питання Криму закрите, на Донбасі "їх немає", а Україна повинна виконати мінські угоди", – наголосив Вігірінський.

Цілком імовірно, вважає він, що одним з результатів зустрічі може бути звільнення Олега Сенцова.

Можлива домовленість про звільнення Олега Сенцова. Питання – що натомість запропонує Німеччина Росії? Про це публічно Меркель і Путін не говоритимуть. Це може стосуватися не стільки зняття санкцій, як не запровадження нових санкцій щодо компаній, які будуть задіяні в певних інфраструктурних проектах Росії,

– зазначає Андрій Вігірінський.

Водночас, на його переконання, серйозних рішень щодо України не буде, тому що у нас починаються президентська і парламентська кампанії.

"Складно прогнозувати фінальний результат виборів в Україні. Меркель і Путін можуть про щось домовитися, але в Україні це ніхто не реалізовуватиме. В першу чергу, що стосується "Мінська-2". Про це можна говорити тільки з новою чи новою-старою владою", – зазначив політолог.

Нагадаємо, 13 серпня офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме Путіна в урядовій резиденції Мезеберг. Прес-секретар Путіна Пєсков підтвердив цю інформацію.

Що таке "Північний потік-2"?

Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.