00:16
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос
      Вєсті.UA
      19:59, 10 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Про які захворювання може свідчити біль під час менструації: відповідь гінеколога

      294 Читать новость на русском
      Болі під час менструації
      Болі під час менструації / liveinternet.ru

      Болючі менструації – це не просто примха емоційно лабільної жінки, а важливий симптом і справді велика проблема.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець

      Читайте також: Чому у жінок може знижуватися статевий потяг: пояснення гінеколога

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “Це скарга 30% дівчат, жінок, які звертаються на огляд. Біль сигналізує нам про те, що щось в організмі йде не так. Болі під час менструації можуть бути пов'язані з серйозними захворюваннями жіночої статевої сфери”.

      За словами лікаря, це може свідчити про такі порушення:

      ендометріоз (гінекологічне захворювання, при якому клітини ендометрію (внутрішнього шару стінки матки) розростаються поза межі цього шару); 

      стеноз вічка цервікального каналу (порушується евакуація крові з матки);

      інфекційно-запальні захворювання органів малого тазу;

      хронічний ендометрит (запалення слизової оболонки матки);

      кисти та інші новоутворення малого тазу (в тому числі злоякісні);

      індивідуальна підвищена чутливість до гормонів та медіаторів запалення;

      анатомо-топографічні особливості (розташування матки, а саме відхилення її до заду).

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “Прислухайтесь до свого організму, реагуйте на сигнали, які він подає. Краще впевнитися, що у вас все добре і жити спокійно”.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Жіноче здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за 10 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 січня: офіційний голова "Укрзалізниці", звістка від зниклого в горах туриста
      10 січня , 22:01 Головні новини 10 січня: офіційний голова "Укрзалізниці", звістка від зниклого в горах туриста
      2086
      "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      10 січня , 22:00 "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      Ukrainer 840
      Зґвалтування в Україні: статистика в інфографіці
      10 січня , 21:30 Зґвалтування в Україні: статистика в інфографіці
      3540
      Секс і школа: чому важливо навчати "про це"
      10 січня , 20:30 Секс і школа: чому важливо навчати "про це"
      Яніна Ткачук 912
      Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      10 січня , 19:01 Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      Інна Жолобович 1200
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      6 неочевидних ознак підвищеного тиску
       1 серпня 2018 , 19:46
      Як вивести нікотин з організму: основні правила
       6 червня 2018 , 08:29
      Неочікувано: скорочення вживання алкоголю допоможе кинути курити
       2 січня , 19:36
      Вчені встановили взаємозв'язок між "пивним животом" і небезпечною хворобою
      сьогодні , 07:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук