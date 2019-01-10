Про які захворювання може свідчити біль під час менструації: відповідь гінеколога
Болючі менструації – це не просто примха емоційно лабільної жінки, а важливий симптом і справді велика проблема.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.
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За словами лікаря, це може свідчити про такі порушення:
ендометріоз (гінекологічне захворювання, при якому клітини ендометрію (внутрішнього шару стінки матки) розростаються поза межі цього шару);
стеноз вічка цервікального каналу (порушується евакуація крові з матки);
інфекційно-запальні захворювання органів малого тазу;
хронічний ендометрит (запалення слизової оболонки матки);
кисти та інші новоутворення малого тазу (в тому числі злоякісні);
індивідуальна підвищена чутливість до гормонів та медіаторів запалення;
анатомо-топографічні особливості (розташування матки, а саме відхилення її до заду).
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