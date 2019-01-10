Про які захворювання може свідчити біль під час менструації: відповідь гінеколога

Болючі менструації – це не просто примха емоційно лабільної жінки, а важливий симптом і справді велика проблема.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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Акушер-гінеколог Уляна Кравець “Це скарга 30% дівчат, жінок, які звертаються на огляд. Біль сигналізує нам про те, що щось в організмі йде не так. Болі під час менструації можуть бути пов'язані з серйозними захворюваннями жіночої статевої сфери”.

За словами лікаря, це може свідчити про такі порушення:

ендометріоз (гінекологічне захворювання, при якому клітини ендометрію (внутрішнього шару стінки матки) розростаються поза межі цього шару);

стеноз вічка цервікального каналу (порушується евакуація крові з матки);

інфекційно-запальні захворювання органів малого тазу;

хронічний ендометрит (запалення слизової оболонки матки);

кисти та інші новоутворення малого тазу (в тому числі злоякісні);

індивідуальна підвищена чутливість до гормонів та медіаторів запалення;

анатомо-топографічні особливості (розташування матки, а саме відхилення її до заду).

Акушер-гінеколог Уляна Кравець “Прислухайтесь до свого організму, реагуйте на сигнали, які він подає. Краще впевнитися, що у вас все добре і жити спокійно”.

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