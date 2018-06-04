12:19
4 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 15°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Про які захворювання сигналізує вигляд носа

1500 Читать новость на русском
Про які захворювання сигналізує вигляд носа
Про які захворювання сигналізує вигляд носа / ua.depositphotos.com

Ніс людини виконує функцію індикатора, який повідомляє про різні процеси в організмі людини.

При захворюваннях вигляд носа змінюється. Зокрема, якщо на носі стали помітними прожилки кровоносних судин, це може свідчити про підвищений артеріальний тиск, можливе погіршення кровообігу та навіть про запаленні вен, передає Сosmo.

Читайте також: Як рятуватися від алергії на тополиний пух

Якщо біля крил носа лопнули судини – в організмі, імовірно, відбувається застійне явище. А от синьо-червоне забарвлення носа – це ознака зниженого артеріального тиску.

Білий кінчик носа свідчить про симптоми порушення кровообігу або виразкової хвороби. Окрім того, спинка носа може западати не лише при травмі, а й при абсцесі перегородки.

Якщо ніс постійно або іноді червоніє – це може бути сигналом хронічних захворювань шлунка. А невелика припухлість біля перенісся може бути ознакою запального процесу у носі, наявності поліпів.

Та не забувайте, що всі ці діагнози може підтвердити лише лікар.

 

Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Настала та эра, когда достоверной информации теперь вообще нет и проверить негде
сьогодні, 12:02 Настала та эра, когда достоверной информации теперь вообще нет и проверить негде
Володимир Співаковський 133
В Луганске люди торгуют старьем, лишь бы выжить
сьогодні, 08:40 В Луганске люди торгуют старьем, лишь бы выжить
Ольга Черненко 1676
3 червня, 22:10 "Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1068
Найсмішніші меми тижня:
3 червня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "воскресіння" Бабченка та кіт-бодібілдер
1747
Загибель дівчинки-патріотки на Донбасі та жахливі деталі життя депутата Гури – топ-5 відео тижня
3 червня, 19:30 Загибель дівчинки-патріотки на Донбасі та жахливі деталі життя депутата Гури – топ-5 відео тижня
847
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук