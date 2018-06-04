Про які захворювання сигналізує вигляд носа

Ніс людини виконує функцію індикатора, який повідомляє про різні процеси в організмі людини.

При захворюваннях вигляд носа змінюється. Зокрема, якщо на носі стали помітними прожилки кровоносних судин, це може свідчити про підвищений артеріальний тиск, можливе погіршення кровообігу та навіть про запаленні вен, передає Сosmo.

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Якщо біля крил носа лопнули судини – в організмі, імовірно, відбувається застійне явище. А от синьо-червоне забарвлення носа – це ознака зниженого артеріального тиску.

Білий кінчик носа свідчить про симптоми порушення кровообігу або виразкової хвороби. Окрім того, спинка носа може западати не лише при травмі, а й при абсцесі перегородки.

Якщо ніс постійно або іноді червоніє – це може бути сигналом хронічних захворювань шлунка. А невелика припухлість біля перенісся може бути ознакою запального процесу у носі, наявності поліпів.



Та не забувайте, що всі ці діагнози може підтвердити лише лікар.